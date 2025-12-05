Липецкий сенатор высказался об отмене штафов с камер для депутатов и судей

Сенатор от законодательной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе инициировал проведение круглого стола для обсуждения проблемы «правовой неопределенности» для «спецсубъектов», обсуждение касалось ситуаций, когда дорожные камеры «не учитывают особый статус судей, прокуроров, депутатов и прочих должностных лиц, освобождающий от наказаний за нарушение ПДД». Мероприятие прошло 3 декабря, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от законодательной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сенатор от законодательной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Кавджарадзе на мероприятии пояснил, что иммунитет первых лиц от камер фотовидеофиксации нарушений ПДД — не «их личная привилегия», а способ защиты от «внешнего давления и необоснованного преследования»: «Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации. Это нелогично».

По мнению господина Кавджарадзе, «правовую неопределенность» порождает отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) механизма вынесения штрафов с камер в отношении автовладельцев-«спецсубъектов» (например, сенаторов, депутатов, судей, прокуроров). Он добавил, что нормы, гарантирующие неприкосновенность и особый порядок наказания таких лиц, «рассеяны» по разным законам.

Зампред Липецкого областного суда Геннадий Бурков, который тоже участвовал в круглом столе, подтвердил сенаторам наличие проблемы. По мнению судьи, «не совсем верно», когда высокопоставленные должностные лица получают штрафы в общем порядке, и необходимо выработать единообразный подход наказания «спецсубъектов».

Член Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергей Хазанов напомнил, что ежегодно с помощью камер выносится более 200 млн постановлений, причем «значительная часть» адресатов — это как раз «спецсубъекты».

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Ульяна Ларионова