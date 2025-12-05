Главные новости за 5 декабря. Сочи

В ходе заседания в Хостинском районном суде Сочи представитель продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина Александр Жарков не смог предоставить сведения о текущем местонахождении своего доверителя, однако представил суду документы, подтверждающие инвалидность господина Разина в России и Турции. По словам господина Жаркова, соответствующую информацию о месте проживания можно получить только по запросу в МВД, поскольку продюсер снят с регистрационного учета в РФ, а его последнее зарегистрированное место жительства — Москва.

Сочи занял третью строчку рейтинга наиболее востребованных направлений для размещения в отелях в декабре 2025 года, обеспечив 10% всех декабрьских бронирований. Лидером списка стал Санкт-Петербург с показателем 17%, чуть ниже расположилась Москва — на ее долю пришлось 16%.

В Сочи суд признал двух бывших сотрудников ДПС УВД по городу виновными в коррупционных преступлениях, включая злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в значительном размере группой лиц и служебный подлог. Основанием для приговора стали доказательства, собранные следственным отделом по Хостинскому району СКР по Краснодарскому краю.

Федеральная антимонопольная служба направила предупреждения операторам аэропортовСочи, Калининграда и Екатеринбурга в связи с выявленными нарушениями при взимании платы с авиакомпаний. АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» устанавливали для перевозчиков дополнительный тариф за использование платформы общего доступа, применяемой при регистрации пассажиров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести обследование многоквартирных жилых домов в Сочи после обращения жителей Армавирской, 94 во время прямой линии. Вопрос касался регулярного подтопления подвальных помещений, которые в регионе рассматриваются как потенциальные укрытия в случае угрозы.