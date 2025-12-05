Сочи вошел в топ-3 городов по бронированию отелей в декабре 2025 года

Российский сервис бронирования жилья «Твил.ру» опубликовал рейтинг наиболее востребованных направлений для размещения в отелях в декабре 2025 года. Согласно данным платформы, Сочи занял третью строчку, обеспечив 10% всех декабрьских бронирований. Лидером списка стал Санкт-Петербург с показателем 17%, чуть ниже расположилась Москва — на ее долю пришлось 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Эксперты сервиса отмечают, что высокий спрос связан с интенсивным туристическим потоком в период предновогодних мероприятий, когда путешественники предпочитают отдых в отелях с доступом ко всем необходимым сервисам.

В десятку популярных направлений также вошли Ялта, Краснодар, Красная Поляна, Анапа, Казань и Алушта. Замыкает перечень Геленджик.

По данным «Твил.ру», туристы, выбирающие Сочи, планируют провести здесь в среднем пять ночей при стоимости размещения около 3,3 тыс. руб. в сутки. В Краснодаре средняя длительность поездки составляет две ночи (3,8 тыс. руб. за ночь), в Красной Поляне — три ночи (6,9 тыс. руб.), в Анапе — четыре ночи (4 тыс. руб.), а в Геленджике — четыре ночи со средней стоимостью 4 тыс. руб.

С 31 декабря по 11 января в Сочи ожидают около 280 тыс. туристов, которые будут отдыхать в городе, и еще примерно 200 тыс. гостей, приезжающих на однодневные экскурсии. Из них около 165 тыс. посетят горный кластер.

На всех праздничных мероприятиях в Сочи запрещены фейерверки и салюты. Мэр призвал горные курорты и крупные гостиницы отказаться от пиротехники. «Мы создадим праздничную атмосферу за счет качественного сервиса и интересных событий»,— добавил господин Прошунин.

С начала 2025 года Краснодарский край уже принял более 16,6 млн туристов, и ожидается, что в этом году их будет не менее 17–18 млн. В ноябре начались продажи туров на курорты региона на летний сезон 2026 года, а пик раннего бронирования ожидается в феврале—марте.

Мария Удовик