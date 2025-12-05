Представитель Разина не сообщил суду в Сочи о его местонахождении

В ходе заседания в Хостинском районном суде Сочи представитель продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина Александр Жарков не смог предоставить сведения о текущем местонахождении своего доверителя, однако представил суду документы, подтверждающие инвалидность господина Разина в России и Турции, пишет ТАСС. По словам господина Жаркова, соответствующую информацию о месте проживания можно получить только по запросу в МВД, поскольку продюсер снят с регистрационного учета в РФ, а его последнее зарегистрированное место жительства — Москва.

Ранее источники сообщали, что господин Разин находится за пределами России и, по данным правоохранительных органов, покинул страну, скрываясь от следствия. Представитель продюсера утверждает, что выезд осуществлялся для проведения медицинской операции и не был связан с попыткой избежать процессуальных действий. Для оплаты лечения, как уточнял господин Жарков, Андрей Разин продал дом в России.

Суд рассмотрел ходатайство Андрея Разина о пересмотре дела, касающегося исключительных прав на музыкальные произведения. Ранее вдова и дети Юрия Шатунова добились признания за ними исключительных прав на 23 композиции, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер». Попытка господина Разина оспорить это решение в Верховном суде не увенчалась успехом. Новые обстоятельства связаны с заявлением 2007 года об установлении авторства музыкальных произведений, факт которого Хостинский суд признал.

Помимо гражданского спора, в отношении господина Разина действует уголовное производство по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым для получения вознаграждения за использование музыкальных произведений. Материальный ущерб по делу предварительно оценивается примерно в 500 млн руб., однако сумма может быть уточнена. В рамках расследования рассматривается возможность добавления нового эпизода, связанного с фальсификацией договора с певцом Юрием Шатуновым.

