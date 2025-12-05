В Сочи экс-сотрудников ДПС оштрафовали на 3,1 млн рублей за взятку

В Сочи суд признал двух бывших сотрудников ДПС УВД по городу виновными в коррупционных преступлениях, включая злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в значительном размере группой лиц и служебный подлог. Основанием для приговора стали доказательства, собранные следственным отделом по Хостинскому району СКР по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что летом 2025 года инспекторы остановили автомобиль, припаркованный с нарушением, которым управлял мужчина без действительного водительского удостоверения. Вместо оформления законного административного материала сотрудники решили получить от него взятку за отказ от привлечения к ответственности, потребовав 100 тыс. руб. и позднее снизив сумму до 50 тыс. руб. После этого они оформили протоколы на постороннего человека, не причастного к нарушению.

Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На период следствия оба фигуранта находились под стражей.

Суд назначил каждому из осужденных штраф в размере 3,1 млн руб. и запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение пяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик