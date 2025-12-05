ФАС предупредила аэропорты Сочи, Калининграда и Екатеринбурга о нарушениях тарифов

Федеральная антимонопольная служба направила предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга в связи с выявленными нарушениями при взимании платы с авиакомпаний. По данным ведомства, АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово» устанавливали для перевозчиков дополнительный тариф за использование платформы общего доступа, применяемой при регистрации пассажиров.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно государственному регулированию, расходы на регистрацию пассажиров должны включаться в базовый тариф на обслуживание, а отдельная плата за доступ к платформе не предусмотрена. Установление аэропортами самостоятельного дополнительного тарифа, по мнению ФАС, содержит признаки навязывания авиакомпаниям условий, которые могут быть для них экономически неблагоприятными. Эту позицию также поддерживает Минтранс России.

Ведомство потребовало от операторов устранить выявленные нарушения. В случае неисполнения предупреждений ФАС намерена возбудить антимонопольное дело в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Служба также продолжит анализировать практику других аэропортов на предмет корректности предоставления доступа к платформам регистрации пассажиров.

Мария Удовик