Кондратьев поручил обследовать МКД в Сочи после жалоб на подтопление подвалов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести обследование многоквартирных жилых домов в Сочи после обращения жителей Армавирской, 94 во время прямой линии. Вопрос касался регулярного подтопления подвальных помещений, которые в регионе рассматриваются как потенциальные укрытия в случае угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Глава курорта Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи насчитывается порядка 1,4 тыс. заглубленных помещений, из которых около 1,2 тыс. расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов. Он пояснил, что ответственность за их содержание лежит на собственниках, однако конкретный дом на улице Армавирской не включен в реестр укрытий. По его словам, проблема подтопления вызвана подъемом грунтовых вод, что усиливается во время обильных осадков.

Господин Прошунин отметил, что региональные службы уже приступили к оказанию помощи управляющей компании: до 15 декабря планируется усилить насосные группы для снижения уровня воды и провести мероприятия по обследованию состояния помещений. При необходимости власти готовы содействовать выполнению гидроизоляции.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что основной задачей является не только устранение последствий подтопления, но и выявление его причин. Он отметил, что дом, построенный в 1960-е годы, требует дополнительного обследования, поскольку постоянное присутствие воды может привести к повреждению конструкций и создать угрозу для жителей. В случае отсутствия необходимой гидроизоляции губернатор поручил обеспечить ее выполнение, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и избежать возможного признания дома аварийным.

Власти края намерены завершить обследование и доложить о результатах в установленный срок.

Мария Удовик