Беды с огнем

26 ноября 2025 года в Гонконге загорелся жилой комплекс Wang Fuk Court. Из 5 тыс. жильцов 900 были эвакуированы, более 150 погибли, несколько десятков до сих пор значатся пропавшими без вести. Предполагается, что пожар вспыхнул из-за пенополистирола, который использовали при ремонтных работах в ЖК. “Ъ” напоминает хронику и последствия самых страшных пожаров за последние 25 лет.

Останкинская башня Дата: 27 августа 2000 года

27 августа 2000 года Место: Москва, Россия

Москва, Россия Причина: короткое замыкание в антенной части

короткое замыкание в антенной части Погибшие: 3 человека Пожар начался на высоте 450 м (высота башни — 540 м), бушевал около суток и уничтожил большую часть телекоммуникационного оборудования. После начала возгорания в России оборвалось вещание центральных телеканалов. Остановить огонь удалось лишь около земли, на высоте 69 м. Из 149 стальных канатов, удерживающих конструкцию, осталось только 19. Башня устояла, однако ее верхняя часть наклонилась примерно на 2,5 м. Во время тушения пожара погибли глава группы пожарной разведки Владимир Арсюков, лифтер Светлана Лосева и слесарь Александр Шипилин — они находились в кабине лифта, рухнувшей с высоты 250 м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В тушении Останкинской телебашни участвовали 240 сотрудников противопожарной службы, 60 пожарных машин и вертолетная пожарно-спасательная группа Ка-32 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через сутки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 В тушении Останкинской телебашни участвовали 240 сотрудников противопожарной службы, 60 пожарных машин и вертолетная пожарно-спасательная группа Ка-32 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь через сутки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Вещание на Москву полностью возобновилось только 4 сентября. Помимо телекомпаний пострадал десяток пейджинговых компаний, в том числе крупнейший столичный оператор «Мобил Телеком». Ущерб от пожара оценили в сотни миллионов долларов, на ремонт потратили более 1 млрд руб. Восстановление телебашни, построенной еще в 1967-м, шло около семи лет. В 2009 году вновь открылась смотровая площадка, в 2016-м — ресторан «Седьмое небо».

Альпийский курорт Дата: 11 ноября 2000 года

11 ноября 2000 года Место: Капрун, Австрия

Капрун, Австрия Причина: возгорание из-за неисправного обогревателя

возгорание из-за неисправного обогревателя Погибшие: 155 человек Переполненный вагон фуникулера с 176 пассажирами загорелся на пути к вершине 3200-метровой горы Китцштайнхорн. Незамеченное возгорание, вспыхнувшее в изолированной кабине контролера, быстро распространилось по составу, который въехал в узкий туннель. Пластиковые материалы и вытекшее масло создали задымление. В вагонах не было стоп-кранов и детекторов дыма, а огнетушители оказались в задней кабине. Пройдя 600 м по тоннелю, поезд остановился автоматически. После открытия дверей возникла тяга: дым распространился со скоростью до 144 км/ч. Большинство направившихся вверх по тоннелю людей либо сгорели заживо, либо задохнулись от угарного газа. Из двух десятков пассажиров, выбравшихся через разбитые стекла в окнах нижней части вагона, лишь 12 спустились вниз живыми. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели несколько дней искали останки жертв в тоннеле фуникулера, поднимавшегося к вершине горы Кицштайнхорн Фото: Reuters Въезд в тоннель фуникулера в Капруне Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Спасатели несколько дней искали останки жертв в тоннеле фуникулера, поднимавшегося к вершине горы Кицштайнхорн Фото: Reuters Въезд в тоннель фуникулера в Капруне Фото: Reuters Трагедия стала крупнейшей по числу жертв в послевоенной истории Австрии. Судебный процесс длился несколько лет, но обвиняемые в халатности 16 сотрудников эксплуатационной компании были оправданы: суд признал причиной «трагическое стечение обстоятельств». Фуникулер восстановлен не был, а на месте трагедии в 2004 году открыли мемориал из 155 стеклянных стел в память о погибших из 12 стран.

Пассажирский паром Дата: 3 февраля 2006 года

3 февраля 2006 года Место: Красное море, в 88 км от города Сафага (Египет)

Красное море, в 88 км от города Сафага (Египет) Причина: неизвестно

неизвестно Погибшие: 1027 человек Паром Al Salam Boccaccio 98 с 1,4 тыс. человек на борту в 19:00 по местному времени вышел из саудовского порта Дуба в египетский Сафага. Пожар начался в трюме с автомобилями через два часа после отплытия. Экипаж, пытаясь потушить огонь, закачал в отсек морскую воду. Сбить пламя не удалось, и оно перекинулось на машинное отделение. Капитан судна Саед Омар принял решение продолжить рейс и распорядился не раздавать спасательные жилеты, чтобы не провоцировать панику. Корабль прошел еще около двух часов, все больше заваливаясь на правый борт, после чего затонул. Спасательная операция длилась сутки, спаслись 387 человек, на берег доставили 411 тел погибших, еще 616 пассажиров считаются пропавшими без вести. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательная шлюпка с выжившими после крушения парома Al Salam Boccaccio 98 в Красном море

Фото: Egyptian Tv / APTN / AP Спасательная шлюпка с выжившими после крушения парома Al Salam Boccaccio 98 в Красном море

Фото: Egyptian Tv / APTN / AP Расследование признало причиной катастрофы непрофессиональные действия экипажа и владельца судна. В 2009 году владелец парома Мамду Исмаил был заочно приговорен к семи годам тюрьмы. Дальнейшая судьба капитана Саеда Омара, одним из первых покинувшего паром на спасательной шлюпке, неизвестна. Крупнейшая катастрофа в истории Египта вызвала массовые протесты в стране из-за халатности судовладельца и недостатков в системе безопасности.

«Хромая лошадь» Дата: 5 декабря 2009 года

5 декабря 2009 года Место: Пермь, Россия

Пермь, Россия Причина: применение пиротехники

применение пиротехники Погибшие: 156 человек Пожар произошел во время празднования восьмилетия клуба «Хромая лошадь», где находилось более 300 человек. Гости, приняв первые всполохи огня за часть пиротехнического шоу, не сразу осознали опасность. Быстрое распространение пламени и едкого дыма, отключение освещения и отсутствие доступных запасных выходов привели к панике и давке. Главные двери были заблокированы, их удалось выломать лишь частично. Большинство жертв погибли от отравления продуктами горения. На месте работало более 120 спасателей и 55 бригад скорой помощи. Площадь пожара составила 400 кв. м из 500 кв. м общей площади клуба. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный вход в «Хромую лошадь» Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов / купить фото Стихийный мемориал возле сгоревшего клуба Фото: Коммерсантъ / Талгат Таиров Следующая фотография 1 / 2 Главный вход в «Хромую лошадь» Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов / купить фото Стихийный мемориал возле сгоревшего клуба Фото: Коммерсантъ / Талгат Таиров Следствие установило многочисленные нарушения правил пожарной безопасности: неисправная электропроводка, отделка горючими материалами, превышение допустимого числа посетителей. В 2013 году суд вынес приговоры восьми обвиняемым. Владелец заведения Анатолий Зак получил девять лет десять месяцев колонии, пиротехники и руководство клуба — от четырех до шести с половиной лет. Инспекторы Госпожнадзора, выдавшие клубу положительное заключение, приговорены к колонии-поселению. Всех осужденных обязали выплатить компенсации семьям погибших (1,5 млн руб. за каждую жизнь).

Городская больница Дата: 9 декабря 2011 года

9 декабря 2011 года Место: Калькутта, Индия

Калькутта, Индия Причина: короткое замыкание

короткое замыкание Погибшие: 92 человека Возгорание произошло в подвале, где незаконно хранились горючие материалы. Огонь и угарный газ быстро распространились по вентиляции на верхние этажи пятиэтажного корпуса. Персонал больницы в панике покинул здание, не организовав эвакуацию около 160 пациентов, многие из которых были прикованы к койкам. Пожарные прибыли с задержкой и без необходимого оборудования. Большинство жертв погибли от отравления продуктами горения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опустевшая больница AMRI после пожара Фото: Anupam Nath / AP Фасад больничного корпуса (на фото) представлял собой сплошную застекленную поверхность без открывающихся окон Фото: Anupam Nath / AP Следующая фотография 1 / 2 Опустевшая больница AMRI после пожара Фото: Anupam Nath / AP Фасад больничного корпуса (на фото) представлял собой сплошную застекленную поверхность без открывающихся окон Фото: Anupam Nath / AP После трагедии были арестованы шесть владельцев больницы, а позднее уголовные обвинения (включая непредумышленное убийство) предъявили 16 лицам — директорам и сотрудникам клиники. Руководство больницы пообещало выплатить семьям погибших компенсации по 200 тыс. рупий (около $4 тыс. по курсу 2011 года), а власти штата Западная Бенгалия инициировали пересмотр норм пожарной безопасности для медучреждений.

Швейная фабрика Дата: 24 ноября 2012 года

24 ноября 2012 года Место: Дакка, Бангладеш

Дакка, Бангладеш Причина: короткое замыкание или поджог

короткое замыкание или поджог Погибшие: 117 человек Пожар вспыхнул в восьмиэтажном здании, где на момент возгорания работало около 2 тыс. человек. Выходы были заблокированы, а менеджеры, по свидетельствам выживших, изначально проигнорировали сигнал тревоги, не разрешая рабочим эвакуироваться. В панике люди выпрыгивали из окон верхних этажей — снизу к ним подступал огонь. Спасательные работы затруднялись из-за огромного количества легковоспламеняющихся материалов и сильного задымления. Пожарные не смогли оперативно проникнуть на все этажи, справившись с пожаром только спустя 17 часов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выгоревший этаж швейной фабрики в Дакке Фото: Andrew Biraj / Reuters С огнем не могли справиться более 17 часов Фото: Andrew Biraj / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Выгоревший этаж швейной фабрики в Дакке Фото: Andrew Biraj / Reuters С огнем не могли справиться более 17 часов Фото: Andrew Biraj / Reuters Фабрика производила одежду для ряда крупных международных ритейлеров, включая Walmart, который после трагедии разорвал отношения с поставщиком. Власти арестовали двух супругов-руководителей фабрики и 11 сотрудников по обвинению в халатности, о приговоре не сообщалось. Версия о возможном поджоге развития не получила. Катастрофа спровоцировала массовые протесты рабочих с требованиями повышения безопасности.

Ночной клуб Kiss Дата: 27 января 2013 года

27 января 2013 года Место: Санта-Мария, Бразилия

Санта-Мария, Бразилия Причина: применение пиротехники

применение пиротехники Погибшие: 242 человека Пожар произошел в переполненном клубе, где находилось около 2 тыс. человек. От взрыва мощного фейерверка загорелись детали интерьера на потолке. Огонь и плотный дым стремительно распространились по помещению. Запасные выходы были заблокированы, а единственный доступный выход оказался слишком узким для массовой эвакуации, что привело к давке и хаосу. Большинство жертв погибли от удушья. Для спасения людей пожарным пришлось пробивать стену здания. Более 100 пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии. Власти столкнулись с острой нехваткой аппаратов ИВЛ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На следующий день после трагедии в соцсетях рок-группы Gurizada Fandangueira, виновной в запуске фейерверков, появилось сообщение: «Мы платим за нашу ошибку. Тюрьма — самое меньшее для нас в этой ситуации» Фото: Policia Civil / Handout / Reuters Последствия пожара в клубе «Kiss» Фото: Ricardo Moraes / Reuters Следующая фотография 1 / 2 На следующий день после трагедии в соцсетях рок-группы Gurizada Fandangueira, виновной в запуске фейерверков, появилось сообщение: «Мы платим за нашу ошибку. Тюрьма — самое меньшее для нас в этой ситуации» Фото: Policia Civil / Handout / Reuters Последствия пожара в клубе «Kiss» Фото: Ricardo Moraes / Reuters Расследование длилось почти девять лет. В конце 2021 года суд признал виновными двух владельцев клуба (приговоры 22,5 и 19,5 лет тюрьмы) и двух участников музыкальной группы, которые инициировали использования пиротехники (по 18 лет каждому). Трагедия стала одной из самых смертоносных в истории страны. В 2023 году вышел бразильский мини-сериал про обстоятельства и последствия пожара.

Жилой дом Дата: 14 июня 2017 года

14 июня 2017 года Место: Лондон, Великобритания

Лондон, Великобритания Причина: короткое замыкание

короткое замыкание Погибшие: 72 человека Пожар, начавшийся из-за неисправного холодильника в одной из квартир четвертого этажа, за 30–40 минут поднялся до крыши по горючей облицовке фасада. Многие жильцы не стали эвакуироваться, следуя стандартной для высоток рекомендации оставаться в квартирах, но огонь и дым проникали снаружи. Когда люди попытались выйти, пути эвакуации уже были отрезаны. В отчаянии некоторые жильцы, оказавшиеся в ловушке на верху 24-этажного здания, выпрыгивали из окон. Из-за скорости распространения огня пожарные не могли оперативно эвакуировать всех людей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из-за горючей обшивки фасада ЖК Grenfell Tower стал полыхать как факел Фото: Toby Melville / Reuters В 2015–2016 годах в доме был проведен капитальный ремонт Фото: Toby Melville / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Из-за горючей обшивки фасада ЖК Grenfell Tower стал полыхать как факел Фото: Toby Melville / Reuters В 2015–2016 годах в доме был проведен капитальный ремонт Фото: Toby Melville / Reuters Расследование подтвердило, что облицовка не соответствовала нормам пожарной безопасности, а система оповещения и эвакуации оказалась неэффективной. В 2023 году было достигнуто мировое соглашение на £150 млн с 900 пострадавшими. 114 пожарных, участвовавших в тушении, в 2024 году получили компенсации (от £10 тыс. до £1,1 млн каждый) после подачи коллективного иска в связи с моральным и физическим ущербом, вызванным халатностью строительных компаний и надзорных органов. Из-за объемов материала следствие продолжается, суд начнется ближе к 2027 году.

«Зимняя вишня» Дата: 25 марта 2018 года

25 марта 2018 года Место: Кемерово, Россия

Кемерово, Россия Причина: короткое замыкание

короткое замыкание Погибшие: 60 человек Пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике, который залило талой водой с крыши. Очаг возник над детским «сухим» бассейном, заполненным горючими поролоновыми кубиками. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м, позже произошло обрушение перекрытий на 1,5 тыс. кв. м. Автоматическая система пожаротушения и пожарная сигнализация не работали, многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. Из здания удалось вывести более 700 человек, на месте работали 841 спасатель и 195 единиц техники. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тушение пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Фото: Регион-42 Кемерово / vk.com Спецслужбы боролись с огнем в «Зимней вишне» около 14 часов Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Тушение пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Фото: Регион-42 Кемерово / vk.com Спецслужбы боролись с огнем в «Зимней вишне» около 14 часов Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко / купить фото В 2021 году суд признал виновными восемь фигурантов, включая собственников, арендаторов, сотрудников охранной фирмы и обслуживающей компании, а также двух пожарных. Им были назначены сроки от 5 до 14 лет колонии общего режима. Позже нескольких осужденных, включая пожарного и одного из арендаторов, освободили досрочно по состоянию здоровья и в связи с истечением срока давности. Суммы компенсаций потерпевшим от разных юридических лиц составили в среднем около 1 млн руб.

«Кэмп» Дата: 8 ноября 2018 года

8 ноября 2018 года Место: Калифорния, США

Калифорния, США Причина: линии электропередач

линии электропередач Погибшие: 103 человека Лесной пожар «Кэмп» (Camp Fire) стал настоящей катастрофой для самого богатого штата Америки: более 100 погибших, 300 тыс. эвакуированных, 20 тыс. разрушенных домов. Почти полностью огонь уничтожил город Парадайс в округе Бьютт. Президент США Дональд Трамп объявлял режим ЧС. Локализовать пламя смогли только спустя 17 дней после появления первых очагов. Ущерб был оценен в $26 млрд. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Camp Fire со спутника NASA Фото: Courtesy NASA / Handout / Reuters Пожарные спасают частные дома в Калифорнии Фото: Stephen Lam / Reuters Актер Джерард Батлер у своего сгоревшего дома Фото: @gerardbutler Следующая фотография 1 / 3 Camp Fire со спутника NASA Фото: Courtesy NASA / Handout / Reuters Пожарные спасают частные дома в Калифорнии Фото: Stephen Lam / Reuters Актер Джерард Батлер у своего сгоревшего дома Фото: @gerardbutler Виновной в самом разрушительном на тот момент пожаре в истории Калифорнии признали энергетическую компанию Pacific Gas and Electric (PG&E). Было установлено, что возгорание спровоцировали сбои в работе линии электропередачи, а высокая температура воздуха, засуха и сильный ветер способствовали быстрому распространению пожара. Ранее PG&E была признана виновной в 17 пожарах в штате Калифорния в 2017 году. В итоге PG&E достигла договоренности с местными властями Калифорнии о возмещении убытков за лесные пожары на общую сумму $1 млрд.

Собор Парижской Богоматери Дата: 15 апреля 2019 года

15 апреля 2019 года Место: Париж, Франция

Париж, Франция Причина: непотушенная сигарета или короткое замыкание

непотушенная сигарета или короткое замыкание Погибшие: 0 Один из символов французской столицы, основанный в XII веке и воспетый Виктором Гюго в XIX-м, пострадал во время реставрации на Страстной неделе. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге обрушились треть крыши собора, шпиль, часы. При пожаре пострадали двое полицейских и пожарный. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета, версию поджога исключили. 25 декабря впервые со времен Великой французской революции в Нотр-Даме не служили полуночную рождественскую мессу. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шпиль Нотр-Дама в огне Фото: Benoit Tessier / Reuters Тушение Собора Парижской Богоматери Фото: Philippe Wojazer / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Шпиль Нотр-Дама в огне Фото: Benoit Tessier / Reuters Тушение Собора Парижской Богоматери Фото: Philippe Wojazer / Reuters Спустя сутки после пожара о готовности помочь Франции восстановить объект всемирного наследия заявили власти ряда государств, представители крупного бизнеса, церквей и ведущих мировых музеев, а роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» поднялся на вершину списка бестселлеров Amazon во Франции. Стоимость реконструкции в итоге составила около €1 млрд. Вновь открыли собор 7 декабря 2024 года, церемонию посетили около 50 глав государств, в том числе новоизбранный президент США Дональд Трамп.

SSJ 100 Дата: 5 мая 2019 года

5 мая 2019 года Место: Москва, Россия

Москва, Россия Причина: аварийная посадка

аварийная посадка Погибшие: 41 человек Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» с 78 пассажирами и членами экипажа вернулся в Шереметьево через десять минут после взлета из-за попадания молнии. При посадке подломились стойки шасси и лайнер трижды ударился о взлетно-посадочную полосу. Вытекший из топливных баков керосин мгновенно воспламенился, пожар охватил хвостовую часть самолета. Первый пожарный расчет прибыл через минуту после объявления тревоги. 26 спасателей на шести пожарных автомобилях использовали 73 т огнетушащих веществ, огонь был потушен менее чем за 20 минут. Расследование установило, что 40 из 41 жертвы погибли от воздействия пламени и ожогов дыхательных путей. Эвакуацию осложнили паника, попытки забрать ручную кладь и неисправность системы громкой связи. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия тушения SSJ 100 компании «Аэрофлот» Фото: Moscow News Agency / AP Разбор обломков самолета на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево Фото: РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Последствия тушения SSJ 100 компании «Аэрофлот» Фото: Moscow News Agency / AP Разбор обломков самолета на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево Фото: РИА Новости Виновным в авиакатастрофе был признан пилот. В 2023 году Денис Евдокимов получил шесть лет заключения, штраф в 1,5 млн руб. и лишение права управлять воздушными судами на три года. Отчет Межгосударственного авиакомитета спустя шесть лет после катастрофы указал на конструктивный недостаток SSJ 100: стойки шасси при жесткой посадке могут пробивать топливные баки.

Kyoto Animation Дата: 5 декабря 2019 года

5 декабря 2019 года Место: Киото, Япония

Киото, Япония Причина: поджог с помощью бензина

поджог с помощью бензина Погибшие: 36 человек Поджог 41-летним мужчиной по имени Синдзи Аоба аниме-студии Kyoto Animation считается одним из самых массовых убийств в Японии. Огонь ликвидировали пять часов. 33 человека получили ранения, одна из пострадавших получила ожоги более 94% тела, ей пришлось перенести 49 операций. Поджигателя, также получившего серьезные ожоги, задержали на месте преступления и доставили в больницу. Арестовать его смогли только спустя десять месяцев из-за состояния здоровья. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Горящее здание аниме-студии Kyoto Animation Фото: Reuters Сотрудники полиции на месте пожара Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Горящее здание аниме-студии Kyoto Animation Фото: Reuters Сотрудники полиции на месте пожара Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters За год перед поджогом Kyoto Animation заявляла почти о двухстах угрозах, поступавших, как предполагается, от одного человека. Объясняя мотив поступка, Синдзи Аоба утверждал, что Kyoto Animation украла его идеи, после того как отвергла его произведения на ежегодном конкурсе, проводимом студией. Суд не признал, что компания занималась плагиатом, зато признал поджигателя вменяемым и приговорил к смертной казни.

Лагерь беженцев Дата: 9 сентября 2020 года

9 сентября 2020 года Место: Мория, Греция

Мория, Греция Причина: поджог (предположительно)

поджог (предположительно) Погибшие: 0 На острове Лесбос в Эгейском море находился один из крупнейших в Европе лагерей беженцев. За время пандемии COVID-19 поток мигрантов резко усилился. Хотя лагерь был рассчитан на 2,2 тыс. человек, в нем находилось более 10 тыс. беженцев. Люди не имели элементарных условий для личной гигиены. В сентябре 2020-го в лагере ввели карантин. В ночь на 9 сентября вспыхнул пожар (десять очагов), в результате чего лагерь был почти полностью разрушен. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оставшиеся без крова беженцы в лагере «Мориа» на острове Лесбос Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Мужчина с кошкой на пепелище Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Оставшиеся без крова беженцы в лагере «Мориа» на острове Лесбос Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Мужчина с кошкой на пепелище Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Заместитель министра внутренних дел Греции Стилианос Петсас высказал предположение, что поджог устроили сами мигранты, недовольные карантинными мерами и условиями содержания в переполненном лагере. Без крова и пропитания остались почти 13 тыс. человек, около 4 тыс. из них — дети и подростки. После пожара сотни людей в надежде перебраться на континент пытались пробиться к порту Митилини, однако путь им преградила полиция. Силами ЮНИСЕФ на острове был создан временный лагерь, несколько сотен беженцев согласились принять некоторые страны ЕС, в частности Германия и Финляндия.

Иракская свадьба Дата: 26 сентября 2023 года

26 сентября 2023 года Место: Каракош, Ирак

Каракош, Ирак Причина: применение пиротехники

применение пиротехники Погибшие: 152 человека В большом зале на тысячу человек, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности. Пожар вспыхнул из-за фейерверков, зажженных прямо во время танца молодоженов. Один из залпов попал в люстру, пламя перекинулось на подвешенные украшения. По сообщениям очевидцев, крышу за три секунды охватило пламя, и она обрушилась на людей. Эвакуации помешало отключение освещения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Начало пожара попало на камеру с дрона Фото: кадр из видео Последствия пожара на свадебном торжестве Фото: Abdullah Rashid / Reuters Похороны жертв пожара в Каракоше Фото: Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu Agency / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Начало пожара попало на камеру с дрона Фото: кадр из видео Последствия пожара на свадебном торжестве Фото: Abdullah Rashid / Reuters Похороны жертв пожара в Каракоше Фото: Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu Agency / Getty Images Из 1 тыс. присутствующих погибли 152 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Большинство тел погибших сгорели полностью. Жених и невеста остались целы. Были арестованы сотрудники администрации заведения, однако владелец зала скрылся. В связи с произошедшим премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани объявил трехдневный национальный траур.

