Суд взыскал 116 млн рублей с туроператора из Северной Осетии

Арбитражный суд Северной Осетии взыскал с предпринимателя Заурбека Цаллагова 116 млн руб. государственной субсидии, выделенной на создание туристического объекта. Иск подало министерство экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средства предоставили в декабре 2023 года в рамках инвестиционного проекта «Ария», направленного на строительство модульных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Грант выделили по федеральной программе развития туристической инфраструктуры. Согласно договору, все работы должны были завершиться до конца 2024 года.

Цаллагов является основателем туристического агентства «Родовые башни тревел» из Алагирского района. Компания организует этнотуры и экскурсии к Башенному комплексу Цаллаговых в горах Северной Осетии.

В октябре 2024 года специалисты республиканского Комитета по туризму обследовали земельный участок в селе Ксурт Алагирского района. Проверка показала отсутствие работ по монтажу модульных конструкций, подведению коммуникаций и благоустройству территории.

После проверки Цаллагов предоставил гарантийное письмо с обязательством выполнить работы до конца 2024 года. Однако министерство признало использование субсидии нецелевым и потребовало возврата средств. Предприниматель не представил отчетность о достижении показателей результативности за 2024 год.

Защита ответчика ссылалась на административные трудности из-за изменений в законодательстве. По словам представителя Цаллагова, возникли сложности с переводом 29-гектарного участка из категории сельскохозяйственных земель в особо охраняемые территории для гостиничного и туристического обслуживания.

Суд признал доводы предпринимателя неубедительными и постановил, что он нарушил условия предоставления государственной поддержки. Исковые требования министерства удовлетворили в полном объеме. Дополнительно с Цаллагова взыскали госпошлину свыше 1 млн руб.

Тат Гаспарян