«Арию» не освоили

Суд обязал предпринимателя Заурбека Цаллагова возместить в казну Северной Осетии 116 млн руб., которые власти выделили на создание туристического объекта на базе Башенного комплекса Цаллаговых. Субсидию предоставили в декабре 2023 года в рамках реализации инвестпроекта «Ария». Согласно договору, подрядчик должен был завершить все работы до конца 2024 года. Проверка показала, что на земельном участке в селении Ксурт Алагирского района работы не велись. Ответчик объяснил это трудностями с переводом 29 га из категории сельхозугодий в особо охраняемые территории для гостиничного и туристического обслуживания. Суд признал, что предприниматель нарушил условия получения господдержки, и принял решение о взыскании с господина Цаллагова всей суммы субсидии.



Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания взыскал с бизнесмена Заурбека Цаллагова почти 116 млн руб. Иск подало министерство экономического развития РСО-Алания. Средства были предоставлены на реализацию инвестиционного проекта «Ария», направленного на создание модульных некапитальных средств размещения.

Согласно решению суда, в декабре 2023 года министерство и предприниматель заключили соглашение о выделении субсидии на финансовое обеспечение работ по созданию кемпингов и автокемпингов. Грант предоставили в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Заурбек Цаллагов — основатель туристического агентства ООО «Родовые башни тревел» из Алагирского района. На сайте компании указано, что она занимается организацией этнотуров и индивидуальных туров в горы, а также экскурсий на Башенный комплекс Цаллаговых, расположенного в одном из высокогорных селений Северной Осетии.

Также там указано, что компания реализует проект «Родовые башни». Цель проекта — «построение грамотной работы между органами государственной власти и жителями охватываемых регионов России для развития внутреннего туризма», а его команда занимается «многолетней работой по сохранению и восстановлению культурного наследия, организации культурно-массовых мероприятий, отражающих национальную самобытность народов России».

В октябре 2024 года специалисты республиканского Комитета по туризму провели обследование земельного участка в селении Ксурт Алагирского района. Проверка показала, что на территории не ведутся работы по монтажу модульных конструкций, электроснабжению и водоснабжению участка, его благоустройству.



После проверки Заурбек Цаллагов предоставил гарантийное письмо с обязательством достичь установленных результатов до конца 2024 года. Однако министерство сочло использование субсидии нецелевым и потребовало возврата средств. При этом, ни в адрес истца, ни в адрес суда предприниматель не представил доказательства предоставления отчетности о достижении показателей результативности за 2024 год по форме, установленной соглашением.

Представитель ответчика не признал требования, ссылаясь на административные трудности из-за изменений в нормативных актах. По его словам, возникли сложности с переводом 29-гектарного участка из категории сельскохозяйственных земель в особо охраняемые территории для гостиничного и туристического обслуживания.

Суд признал доводы предпринимателя неубедительными и постановил, что он нарушил условия предоставления субсидии. Исковые требования министерства были удовлетворены в полном объеме. Кроме того, суд взыскал с предпринимателя государственную пошлину — более 1 млн руб.



«Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом о бюджете, либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств»,— говорится в решении суда.

В региональном минэке ранее «Ъ-Кавказ» поясняли, что грант предоставлялся бизнесмену для реализации инвестпроекта «Ария» по возведению модульных некапитальных средств размещения. Также правительство республики сообщало, что проект предполагался как экопарк — продолжение проекта «Родовые башни». По замыслу его автора Заурбека Цаллагова, в ходе реализации проекта надо было установить 58 модульных объектов и создать 88 номеров.

«Ъ-Кавказ» поинтересовался в минэкономики, минкультуры и минкультурного наследия региона относительно совпадения фамилии предпринимателя с наименованием Башенного комплекса, является ли оно случайным либо комплекс осетинских сторожевых башен принадлежит потомку древнего рода. Согласно данным сайта турагентства, один из создателей башен — Цаллаг — потомок последнего Аланского царя Ос-Багатара. Однако ни в одном из ведомств не смогли прояснить ситуацию. Комплекс не входит в число охраняемых объектов культурного наследия. Кому именно он принадлежит, представители власти Северной Осетии не знают.

Тат Гаспарян