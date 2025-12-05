Главные новости к утру 5 декабря
При налете БПЛА на Краснодарский край повреждена инфраструктура порта в Темрюке.
10 аэропортов России приостанавливали работу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц перенес визит в Норвегию, чтобы встретиться в Брюсселе с премьером Бельгии Бартом Де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения вариантов использования замороженных активов России.
Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила о готовности страны передать Украине замороженные активы России на $10,6 млрд.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень усердно работает над урегулированием российско-украинского конфликта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что «хорошие новости» по поводу урегулирования российско-украинского конфликта появятся в течение нескольких недель.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала направить жалобы на блокировку Roblox в Роскомнадзор.
Криминального авторитета из Иркутской области арестовали по экстремистской статье.