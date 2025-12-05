При налете БПЛА повреждена инфраструктура порта в Темрюке

В результате налета беспилотников повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, сообщил оперштаб Краснодарского края. В порту начался пожар.

«По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован»,— написано в сообщении оперативного штаба. К тушению пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

Темрюкский морской торговый порт расположен в Темрюкском заливе Азовского моря. Принадлежит группе «Мечел». Порт предоставляет услуги по погрузке и выгрузке генеральных, навалочных и наливных грузов.