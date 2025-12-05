Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России

Канцлер Германии Фридрих Мерц перенес свой визит в Норвегию, чтобы встретиться в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой переговоров станет план использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине.

О переносе визита в Норвегию сообщил сам господин Мерц, передает Focus. Визит в Осло был запланирован на 5 декабря.

По информации Politico, канцлер Германии намерен оказать давление на премьера Бельгии, чтобы тот отказался от возражений по поводу использования замороженных активов России для репарационного кредита Украине. Барт Де Вевер настаивал на том, чтобы в случае изъятия активов все возможные финансовые риски разделили между собой все страны ЕС. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €140 млрд замороженных российских активов.