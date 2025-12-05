Великобритания готова передать Украине активы России на $10,6 млрд

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности страны передать Украине замороженные российские активы на сумму 8 млрд фунтов стерлингов (около $10,6 млрд). Она также назвала президента России Владимира Путина «активной угрозой» для безопасности Британии.

«Нам нужен скоординированный план использования этих российских суверенных активов, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России»,— сообщила госпожа Купер (цитата по The Times).

Выделение $10,6 млрд из замороженных в Британии активов России должно стать частью международного пакета военной поддержки Киева, который Лондон пытается согласовать с ЕС и Канадой. Общая сумма может достичь $130 млрд, что покроет более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, отмечает The Times. Точный механизм передачи активов пока не согласован. Планы обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные полномочия для разблокировки €90 млрд российских активов. Против плана выступает Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear.