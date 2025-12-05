Вэнс надеется на хорошие новости по урегулированию на Украине в ближайшие недели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что «хорошие новости» по поводу урегулирования российско-украинского конфликта появятся в течение нескольких недель.

«Как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении»,— сказал господин Вэнс в интервью NBC News.

Как добавил вице-президент США, «весь Белый дом» разочарован, что конфликт между Россией и Украиной до сих пор не удалось завершить. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов полагала, что этот конфликт получится урегулировать «проще всего».

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что стороны пока не достигли компромиссного варианта мирного плана. При этом, по его словам, некоторые наработки США «выглядят приемлемо».

