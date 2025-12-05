Мизулина пообещала направить в РКН жалобы на блокировку Roblox

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что в ее адрес поступают «десятки тысяч комментариев» по поводу «блокировки разных платформ». В первую очередь — игровой платформы Roblox. Госпожа Мизулина пообещала направить жалобы на блокировку сервиса в Роскомнадзор (РКН).

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много»,— написала Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

Как уточнила глава ЛБИ, за день «в предложку» ей пришло более 25 тыс. писем. В чате на вступление находится около 30 тыс. заявок, добавила она.

Екатерина Мизулина указала, что все решения по блокировке ресурсов принимает РКН. «Ни я лично, ни Лига безопасного интернета не принимала участия в принятии решений по ограничению FaceTime, Snapchat, Roblox, WhatsApp, Discord и иных платформ»,— сообщила госпожа Мизулина.

Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox в России 3 декабря. Пресс-служба ведомства сообщила «Ъ», что в сервисе нашли пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Месячный охват аудитории Roblox составляет около 8 млн человек, среднесуточный охват — более 2 млн человек.

4 декабря РКН также заблокировал доступ к сервису видеосвязи FaceTime и мессенджеру для обмена фотографиями Snapchat.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформенный разгром».