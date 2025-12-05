Трамп: США очень напряженно работают над завершением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на церемонии зажжения рождественской ели заявил, что Вашингтон очень усердно работает над урегулированием российско-украинского конфликта. Он также выразил уверенность, что сделка о заключении мира между Москвой и Киевом будет заключена.

«Восемь конфликтов уже урегулированы, есть еще один. И мы добиваемся этого в отношении еще одного конфликта — между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что стороны пока не достигли компромиссного варианта мирного плана, но «некоторые американские наработки выглядят приемлемо». Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс допускал, что «хорошие новости» по поводу урегулирования могут появиться в течение нескольких недель.

