Криминального авторитета из Иркутской области арестовали по делу об экстремизме

Суд в Иркутске отправил под арест местного жителя Константина Григорьева. Ему предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Мужчину задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в другую страну.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Иркутской области, с 2021 года по ноябрь 2025 года мужчина проживал в городе Шелехове и Шелеховском районе, где «имел личный авторитет среди лиц, склонных к совершению преступлений». Следствие считает, что Григорьев участвовал в деятельности запрещенной организации, пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, проводил «собрания для разъяснения и оправдания криминальной идеологии экстремистской организации, вовлекал новых членов».

В выявлении противоправной деятельности были задействованы оперативники управлений ФСБ, МВД и ФСИН России по Иркутской области.

По информации «Ъ», в криминальной среде Константин Григорьев известен как «Кот» и имеет статус «смотрящего» за городом Шелехов. В поле зрения правоохранительных органов он находится около 20 лет.

Влад Никифоров