Три аэропорта Северного Кавказа приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Краснодара, Самары, Ульяновска и Пензы. Ранее работу возобновили аэропорты Сочи и Минеральных Вод.

В ночь на 5 декабря власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Татарстана и некоторых других регионов предупредили об угрозе атаки БПЛА. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате налета беспилотников повреждена инфраструктура порта в Темрюке. О работе ПВО писал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.