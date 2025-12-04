Главные новости за 4 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Расходы краевого бюджета на 2026 год утверждены депутатами Законодательного собрания Кубани на уровне 552 млрд руб. В условиях охлаждения экономики региональные власти сделали акцент на поддержке ключевых отраслей и сохранении социальных обязательств.

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий покинул пост по собственному желанию. Пока неизвестно, кто займет эту должность.

Первомайский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя главы городской администрации Всеволода Нетребы, обвиняемого в мошенничестве, связанном с избирательной кампанией в городскую думу. На первом заседании Нетреба признал вину и заявил о раскаянии.

В Ростове-на-Дону военный суд арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа и получении взятки в особо крупном размере.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 71-й сессии утвердили бюджет на 2026 год, предусматривающий выделение 93,1 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов. На возведение школ и детских садов выделят 16,3 млрд руб., на объекты здравоохранения — 14,7 млрд руб.

Клиника «Екатерининская» (Краснодар) заняла девятое место в рейтинге 20 крупнейших медицинских компаний России за 2025 год, подготовленном журналом Forbes. В список вошли преимущественно федеральные игроки: двенадцать компаний представляют Москву, четыре — Санкт-Петербург, две — Екатеринбург и по одной — Подмосковье и Краснодар.

Малые и средние предприятия Краснодарского края, работающие на упрощенной системе налогообложения и превысившие порог доходов в 60 млн руб. в 2024 году, перечислили в бюджет 12,7 млрд руб. по итогам первых двух кварталов 2025 года. Декларации по НДС представили 6,4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под обязанность уплаты налога, введенную с января текущего года.