В I и II кварталах 2025 года малый бизнес Кубани уплатил 13 млрд налога по УСН

Малые и средние предприятия Краснодарского края, работающие на упрощенной системе налогообложения и превысившие порог доходов в 60 млн руб. в 2024 году, перечислили в бюджет 12,7 млрд руб. по итогам первых двух кварталов 2025 года. Как сообщили «Деловой Газете. Юг» в региональном управлении ФНС, декларации по НДС представили 6,4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под обязанность уплаты налога, введенную с января текущего года.

С 2026 года порог, при котором плательщики УСН обязаны переходить к начислению НДС, будет снижен до 20 млн руб. По данным налоговой службы, совокупные поступления от применения УСН в крае к началу ноября достигли 65,6 млрд руб., что сопоставимо с показателями прошлого года.

Общий объем налогов, перечисленных субъектами малого и среднего бизнеса региона в консолидированный бюджет РФ к июлю 2025 года, составил 147,9 млрд руб. За полгода поступления от плательщиков УСН превысили 35,7 млрд руб., от предпринимателей, использующих патентную систему, — около 3 млрд руб.

Вячеслав Рыжков