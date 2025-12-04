На Кубани 93,1 млрд рублей направят на строительство социальных объектов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 71-й сессии утвердили бюджет на 2026 год, предусматривающий выделение 93,1 млрд руб. на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди приоритетных проектов — создание дворцов гимнастики во всех муниципалитетах края по аналогии с центрами единоборств. На возведение школ и детских садов выделят 16,3 млрд руб., на объекты здравоохранения — 14,7 млрд руб.

Общий объем финансирования программы развития здравоохранения составит 103,3 млрд руб., образования — 136,9 млрд руб. На развитие физической культуры и спорта предусмотрено 9,2 млрд руб.

Власти края продолжат обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства. На строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений направят 12,3 млрд руб. Еще 15,6 млрд руб. выделят на строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газо- и теплоснабжения, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Ъ-Кубань» писал, что расходы краевого бюджета на 2026 год утверждены депутатами Законодательного собрания Кубани на уровне 552 млрд руб. Социальная сфера вновь стала крупнейшей статьей расходов — на нее предусмотрено 382 млрд руб.

Алина Зорина