Экс-руководителя ГУСС арестовали из-за поставок для объекта Минобороны на Кубани

В Ростове-на-Дону военный суд арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди, пишет «Ъ». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа и получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году господин Таксиди, занимая должность заместителя начальника по строительству новороссийского филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), за вознаграждение пролоббировал интересы одной из компаний — поставщика оборудования и строительных материалов для объекта Министерства обороны, возводимого в Краснодарском крае. После заключения контракта с этой компанией военное ведомство, по версии следствия, понесло ущерб.

Дмитрий Таксиди работал в ГУСС с декабря 2020 года и покинул должность в январе 2025-го по собственному желанию. Он был задержан сотрудниками ФСБ в Новороссийске и этапирован в Ростов-на-Дону, где дислоцируется военное следственное управление СКР по Южному военному округу. Там суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Обвиняемый своей вины не признает. Следственные органы проверяют его возможную причастность к другим эпизодам аналогичного характера.

Отмечается, что ГУСС и его новороссийский филиал являются фигурантами тысяч экономических споров. В арбитражных судах они выступают истцами почти в 1,3 тыс. делах с общей суммой требований более 232 млрд руб. В качестве ответчиков эти структуры участвуют в более чем 3,5 тыс. процессов, где заявлено взыскание порядка 172 млрд руб.

Мария Удовик