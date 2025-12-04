Краснодарская клиника попала в топ крупнейших медицинских компаний РФ по версии Forbes

Клиника «Екатерининская» (Краснодар) заняла девятое место в рейтинге 20 крупнейших медицинских компаний России за 2025 год, подготовленном журналом Forbes. В список вошли преимущественно федеральные игроки: двенадцать компаний представляют Москву, четыре — Санкт-Петербург, две — Екатеринбург и по одной — Подмосковье и Краснодар. По оценке издания, совокупно 660 клиник участников рейтинга обслужили свыше 17 млн пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка краснодарской сети в 2024 году достигла 9,5 млрд руб., а количество обслуженных пациентов превысило 600 тыс. В состав «Екатерининской» входят 14 учреждений: двенадцать многопрофильных клиник, а также лечебно-диагностические центры в Сочи и Адлере. Ежегодно медицинскую помощь в сети получают более 200 тыс. новых пациентов. Первый объект сети был открыт в Краснодаре в 2007 году.

В 2019 году компания запустила первый в крае частный роддом, инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб.; в октябре 2025 года в нем приняли 7000-го новорожденного. Весной 2022 года «Екатерининская» приобрела контрольный пакет Краснодарской бальнеолечебницы, которая ежегодно обслуживает около 20 тыс. человек.

Лидером рейтинга Forbes стала компания «Медси» с выручкой 50,3 млрд руб. На втором месте — группа «Мать и дитя», чей оборот достиг 33,1 млрд руб.; в мае 2025 года она приобрела сеть «МЦ Эксперт» за 8,5 млрд руб. Третью позицию заняла ГК «Медскан», демонстрирующая ускоренный рост: +96,3% в 2022 году, +186% в 2023-м и +25% в 2024-м.

Самым динамичным участником рейтинга признана «Клиника Фомина», увеличившая выручку на 60,5%, до 6,9 млрд руб., что позволило ей подняться с 19-го на 14-е место. Стратегическим партнером сети с 2018 года выступает фонд «ТилТех капитал», совладельцем которого является основатель «ВкусВилл» Андрей Кривенко.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника Екатерининская» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности — оказание стационарной медпомощи. Генеральный директор компании — Карен Мумджян. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила около 1,9 млрд руб.

Вячеслав Рыжков