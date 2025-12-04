Главные новости к утру 4 декабря

Ночью 4 декабря силы ПВО сбили один дрон на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пассажирский самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку из-за «изменения параметров работы одного двигателя». Рейс будет выполнен на резервном самолете 5 декабря.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об упразднении Совета Россия — НАТО. «Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет»,— сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания глав МИД альянса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле прошла «очень хорошо». По его словам, американская делегация уверена, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине.

Центральный районный суд Хабаровска вынес признал бывшего заместителя регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Дениса Пронкина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 114 млн руб.

Активный ранее рост производства металлоконструкций до 2030 года замедлится, тогда как выпуск проката и катанки будет устойчиво увеличиваться, считают аналитики Neo. Первый сегмент ограничен крупными государственными проектами, а второй — поддерживается более гибким внутренним спросом со стороны бизнеса.

Комиссионные доходы крупнейших брокеров за девять месяцев 2025 года составили более 47 млрд руб., на 5% превысив прошлогодний показатель. При этом значительную долю этих доходов обеспечили размещения ценных бумаг, прежде всего облигаций.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения назвал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 21 ноября «уважительным и дружелюбным». Это первый раз, когда господин Мадуро публично прокомментировал беседу.