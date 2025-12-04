Трамп: встреча Путина и Уиткоффа в Москве прошла очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле прошла «очень хорошо». По его словам, американская делегация уверена, что Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине.

Президент США добавил, что пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и зятем господина Трампа Джаредом Кушнером.

Новость дополняется.