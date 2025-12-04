Мадуро назвал «уважительным и дружелюбным» свой разговор с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения назвал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 21 ноября «уважительным и дружелюбным». Это первый раз, когда господин Мадуро публично прокомментировал беседу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Могу сказать, что разговор прошел в уважительном тоне, даже был дружелюбным»,— сказал он (цитата по Venezolana de Televisiоn).

Венесуэльский президент воспринимает разговор как потенциальную возможность для переговоров. По его словам, он будет приветствовать развитие событий, в котором беседа станет первым шагом на пути выстраивания дипломатического диалога.

3 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщало, что созвонившись с Николасом Мадуро в ноябре, Дональд Трамп потребовал от него покинуть Венесуэлу до 28 ноября. Господин Мадуро в ответ запросил гарантии полной правовой амнистии и снятие всех санкций США, но американский президент не принял эти условия.

Влад Никифоров