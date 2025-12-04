Долги сделали кассу

Комиссионные доходы крупнейших брокеров за девять месяцев 2025 года составили более 47 млрд руб., на 5% превысив прошлогодний показатель. При этом значительную долю этих доходов обеспечили размещения ценных бумаг, прежде всего облигаций. Как ожидают участники рынка, активность корпоративных заемщиков будет только расти. В ближайшее время ожидается увеличение числа IPO, однако пока ключевым фактором роста комиссионных останутся размещения долговых бумаг.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы крупнейших брокерских компаний за девять месяцев 2025 года достигли 47,2 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 5%. Такие данные следуют из опубликованной отчетности 43 профучастников с прогнозной выручкой за год свыше 100 млн руб. При этом лидеры рынка — БКС и «Финам» — в отчетном периоде показали небольшое снижение комиссионных доходов (в пределах 5%). Менее крупные участники рынка — БК «Регион», ИФК «Солид», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест» — продемонстрировали рост на 20–70%.

Однако большинство брокерских компаний показали заметное снижение комиссионных доходов (на 5–50%) от операций на фондовом рынке. По мнению участников рынка, это связано в первую очередь с низкой активностью клиентов на рынке акций. Как указывает операционный директор «Го Инвест» Юлия Ганшу, «высокая ключевая ставка делает депозиты и инструменты с фиксированным доходом более привлекательными, чем акции, что приводит к снижению торговой активности». «А если вы покупаете облигации, то довольно надолго, поэтому снижаются доходы по брокерским операциям»,— продолжает операционный директор инвесткомпании «Цифра брокер» Галина Карякина.

Но комиссионные доходы на фондовом рынке «не являются единственным источником доходов в брокерском бизнесе», объясняет Юлия Ганшу, также сохраняются «высокие процентные доходы, доходы от инвестиций и от размещений». По данным Московской биржи, объем размещений корпоративных облигаций за три квартала 2025 года составил 8,66 трлн руб., превысив прошлогодний показатель почти на 40%. В результате объем комиссионных от размещения ценных бумаг достиг 4,2 млрд руб., превысив на 60% прошлогодний. «Пиковая активность пришлась на летние месяцы, конец второго и третий квартал»,— заявили в ИФК «Солид». Кроме того, как указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, было довольно «много размещений от компаний малой и средней капитализации, и такая активность была продиктована чрезвычайно оптимистичными ожиданиями рынка — регулятор давал достаточно позитивные сигналы относительно снижения ключевой ставки». Стоит отметить, что как раз по небольшим выпускам брокеры получают более высокие комиссионные.

Такая ситуация позволила небольшим компаниям сосредоточиться на предоставлении именно подобных услуг. В частности, у инвесткомпаний «Лидер», «Диалот», «Иволга Капитал», «Юнисервис-Капитал» выручка от размещений составляет 98–100% от общего объема комиссионных. Модель, при которой «компания проявляют свою экспертизу в определенной нише», обоснована, если у брокера есть профессиональная команда, а также сеть контрагентов и клиентская база, указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Впрочем, по словам участников рынка, такая модель несет повышенные риски, так как сильно зависит от рыночной конъюнктуры.

При этом брокеры настроены оптимистично в отношении рынка размещений, в первую очередь на рынке акций. Осенью уже состоялись крупные SPO ВТБ и IPO «Дом.РФ». До конца года могут выйти еще несколько эмитентов. Вместе с тем участники рынка не сбрасывают со счетов и долговые бумаги. По словам коммерческого директора «Газпромбанк Инвестиции» Марка Савинкова, «текущий рынок — рынок облигаций, и фокус клиентов направлен на эти бумаги». Как отмечает Галина Карякина, объем размещений в четвертом квартале очень высокий, «иногда на полку в один день встает пять эмитентов». Другими факторами, влияющим на показатели брокеров, будут темпы снижения ключевой ставки и вопросы геополитического урегулирования и снятия санкций, указывает руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло.

Андрей Ковалев, Дмитрий Ладыгин