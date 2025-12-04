Сикорский: Рютте объявил о планах упразднить Совет Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об упразднении Совета Россия — НАТО. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания глав МИД альянса.

«Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет»,— сказал господин Сикорский (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что решение было формальным.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году как механизм для консультаций и сотрудничества в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Его основой стал Основополагающий акт 1997 года, в котором стороны заявляли, что не рассматривают друг друга как противников. Взаимодействие между сторонами было заморожено альянсом в 2014 году.