Самолет Москва—Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Пассажирский самолет Red Wings, летевший из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку из-за «изменения параметров работы одного двигателя», сообщили «Ъ» в компании. В оперативных службах сообщили ТАСС, что один из двигателей загорелся. Пожар потушили еще до посадки.

По данным Flight Radar, самолет Boeing 777 рейса WZ-3097 вылетел из Домодедово в 21:19 и все это время кружил над югом Подмосковья. Как заявили в компании, командир экипажа решил вернуться в аэропорт, «для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами». «В настоящее время самолет совершил благополучную посадку. Red Wings предоставит пассажирам питание и напитки, а также поможет им разместиться в гостинице»,— указала пресс-служба Red Wings.

На борту самолета находилось 425 человек: 13 членов экипажа и 415 пассажиров, сообщили в Росавиации. Он приземлился в аэропорту Домодедово в 22:53 мск. Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать штатно, сообщили ТАСС в авиагавани.