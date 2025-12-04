Стройка сортирует металл

Активный ранее рост производства металлоконструкций до 2030 года замедлится, тогда как выпуск проката и катанки будет устойчиво увеличиваться, считают аналитики Neo. Первый сегмент ограничен крупными государственными проектами, а второй — поддерживается более гибким внутренним спросом со стороны бизнеса. Металлурги в целом рассчитывают на активизацию потребления стали строительной отраслью после 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Производство металлоконструкций в РФ с 2025 до 2030 года может увеличиться на 10,3%, до 9,6 млн тонн, стального строительного проката и катанки — на 22,3%, до 20,8 млн тонн, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. С учетом ожидаемого роста цен обороты этих рынков к 2030 году достигнут 2,5 трлн и 2,9 трлн руб. соответственно. По прогнозам Neo, металлоконструкции с 2025 до 2030 года подорожают на 37,3%, до 272,3 тыс. руб. за тонну, легированная сталь — на 23,4%, до 84,3 тыс. руб. за тонну, нелегированная — на 31,1%, до 56,9 тыс. руб. за тонну.

Как отмечают в Neo, производство металлоконструкций из черных металлов за последние пять лет выросло на 55%, но темпы роста последовательно снижаются. Основными драйверами остаются крупные государственные строительные проекты, и развитие сегмента сдерживает общая макроэкономическая нестабильность. А рынок стального проката и катанки с 2026 года может перейти к устойчивому росту благодаря увеличению внутреннего спроса, строительству автодорог и развитию производственных мощностей.

По оценкам «Евраза», видимое потребление стальной балки за год снизилось на 6% из-за роста количества замороженных проектов на 30% в условиях высокой ключевой ставки. Серьезное беспокойство отрасли вызывает рост импорта металлоконструкций из Китая, говорил “Ъ” глава дирекции проектных продаж «Евраза» Дмитрий Пухнаревич (см. “Ъ” от 26 ноября). Восстановление объемов потребления стали строительством он ожидает только в случае снижения ключевой ставки до 8–9%. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев ранее высказывал желаемый отраслью уровень ставки в размере 12% (см. “Ъ” от 22 июля).

По оценкам коммерческого директора ГК «Северсталь Стальные решения» Евгения Коннова, потребление металлоконструкций продолжает снижаться и в 2025 году составит 2,1 млн тонн, а в 2026 году опустится до 1,9 млн тонн. Главные факторы, сдерживающие рынок,— снижение инвестиционной активности и смещение крупных инфраструктурных проектов из-за санкций, указывает он.

Исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий считает, что лучше ситуация в 2026 году может быть для производителей сложных металлоконструкций, которые участвуют в проектах со стабильным финансированием. Потребность в металлопрокате со стороны строительной отрасли может быть скорректирована в сторону увеличения лишь за счет крупных госпрограмм, реализации масштабных строительных и инфраструктурных проектов федерального и регионального уровней, согласен президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

На последующие годы у господина Коннова прогнозы более оптимистичные. По его оценкам, к 2030 году рынок металлоконструкций увеличится до 2,85 млн тонн без учета строительства мостов и ЛЭП, а доля потребления легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) вырастет с 7% до 9%. Оживлению спроса будет способствовать реализация отложенного спроса в период 2025–2027 годов: ускоренное развитие производств в ОЭЗ, ввод дополнительных коммерческих и производственных площадей, спрос на жилье, считает Евгений Коннов. В Neft Research также прогнозируют, что спад 2025–2026 годов сменится ростом с 2027 года благодаря отложенному спросу и госпрограммам. К 2030 рынок вырастет, изменив структуру в пользу ЛСТК и новых потребителей.

К 2030 году может наблюдаться рост спроса на металлопрокат в промышленном секторе за счет замещения импорта, считает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Драйвером роста спроса может послужить и более широкое применение стальных конструкций в жилищном строительстве, что позволит сократить себестоимость и сроки возведения зданий, говорит директор ЦЭП Газпромбанка Александр Семин.

Полина Трифонова, Александра Мерцалова