Суд в Хабаровске приговорил экс-замминистра транспорта к 8,5 годам колонии

Центральный районный суд Хабаровска вынес признал бывшего заместителя регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Дениса Пронкина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщила прокуратура Хабаровского края. Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 114 млн руб.

В ходе судебного процесса установлено, что в 2021—2023 годах Денис Пронкин и неназванный руководитель КГКУ «Хабаровскуправтодор» получили от представителя подрядной строительно-ремонтной компании Бориса Голдгамера часть взятки деньгами и услугами имущественного характера на 29 млн руб. Всего они намеревались получить 57 млн руб., но были задержаны при получении очередной части. За эти средства чиновник обещал обеспечить компании победу в тендерах на ремонт автодорог в Ванинском и Советско-Гаванском районах края.

Надзорное ведомство уточняет, что дело в отношении директора «Хабаровскуправтодора» в настоящее время приостановлено. Борису Голдгамеру за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК) суд назначил штраф в 2,2 млн руб.

Эрнест Филипповский