Главные новости за 3 декабря. Сочи

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер», расположенного на границе с Абхазией. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» и предполагает масштабную модернизацию объекта, которая значительно увеличит его пропускную способность.

В Сочи за последний год на каждую сделку с новостройкой приходилось четыре сделки на вторичном рынке. Квартиры на вторичном рынке стоят примерно на 35% дешевле новостроек, а покупатели могут торговаться с продавцами и получать скидки.

В Сочи сотрудники СКР по Краснодарскому краю задержали 43-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенным более 20 лет назад. Жертвой преступления стала 19-летняя жительница Нижегородской области, погибшая в Адлерском районе в августе 2004 года.

Несмотря на сохраняющуюся позицию краевых властей о невозможности восстановления паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, оператор Seabridge намерен возобновить регулярные рейсы уже 8 декабря. После согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами компания объявила о готовности запускать линию дважды в неделю и в пассажирском формате, исключая перевозку легковых автомобилей.

При патрулировании улицы Спортивной наряд Росгвардии обратил внимание на прохожего, внешность которого совпадала с приметами, указанными в ориентировке. После проверки личности выяснилось, что перед ними 40-летний уроженец Саратовской области, находящийся в федеральном розыске.