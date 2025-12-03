Покупатели в Сочи выбирают вторичное жилье в четыре раза чаще новостроек

В Сочи за последний год на каждую сделку с новостройкой приходилось четыре сделки на вторичном рынке. Об этом рассказала «Ъ-Сочи» ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Распределение спроса составило 20 на 80% в пользу вторичного жилья. Главными факторами выбора остаются цена и возможность сразу заселиться: квартиры на вторичном рынке стоят примерно на 35% дешевле новостроек, а покупатели могут торговаться с продавцами и получать скидки, подчеркивает госпожа Бобровская.

Спрос на новостройки с отделкой под ключ растет, однако многие покупатели по-прежнему ориентируются на экономию и готовы приобретать жилье в черновой отделке. Вторичный рынок привлекает клиентов широтой выбора и готовностью жилья к проживанию сразу после покупки, что значительно сокращает ожидание по сравнению с завершением строительства новостройки.

Среднее время размещения объявлений на платформе по поиску жилья о продаже вторичных квартир составляет 97 дней, что отражает стабильный интерес к этому сегменту. В целом аналитики отмечают, что вторичный рынок в Сочи остается более ликвидным и востребованным, несмотря на постоянное предложение новых объектов.

Покупатели при выборе жилья продолжают учитывать совокупность факторов: стоимость, возможность торга, скорость заселения и уровень рисков, связанных с ожиданием сдачи новостройки. Эти тенденции формируют устойчивое преимущество вторичного рынка над первичным сегментом, хотя и такой вариант не без изъянов.

По данным на август 2025 года, средняя стоимость «квадрата» составила 476,2 тыс. руб., что на 5,5% больше, чем в июле, и почти на 16% выше, чем годом ранее. Разброс цен на рынке очень велик: минимальная цена «квадрата» — 213 тыс. руб., а максимальная достигает 3,89 млн руб. Сочи остается одним из самых дорогих и быстрорастущих рынков новостроек в России.

Мария Удовик