Паромные рейсы в Трабзон не планируют отменять, несмотря на позицию властей

Несмотря на сохраняющуюся позицию краевых властей о невозможности восстановления паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, оператор Seabridge намерен возобновить регулярные рейсы уже 8 декабря, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. После согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами компания объявила о готовности запускать линию дважды в неделю и в пассажирском формате, исключая перевозку легковых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Тем не менее администрация Краснодарского края повторно подтвердила отказ в поддержке восстановления работы парома. Власти считают препятствующей инфраструктуру порта Сочи, не готовую к обслуживанию грузопассажирских судов. По оценке правительства региона, морской пункт пропуска не оснащен оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности и полного контроля при пересечении границы, что создает риски ввоза опасных и запрещенных материалов. В Сочи заявляют, что большинство маршрутов транспорта от порта проходит через исторический центр и густонаселенные районы, что может негативно сказаться на туристическом позиционировании курорта. Администрация отмечает, что запросов от перевозчиков о запуске новых рейсов в порт Сочи не поступало, а надзорные органы и структуры безопасности сохраняют отрицательное заключение о возможности восстановления линии.

Seabridge настаивает на продолжении проекта. Линия уже была протестирована в ноябре, когда состоялся первый за 13 лет рейс Трабзон–Сочи. На борту находились 20 пассажиров — 18 россиян и двое граждан Турции. Паром Sea Bridge прибыл в акваторию Сочи утром 6 ноября, однако из-за проведения учений флота был вынужден оставаться на внешнем рейде более 40 часов. После разрешения войти во внутренние воды РФ пассажиры ожидали высадки, но заход в порт так и не состоялся. Перевозчик пояснил, что судно не могло самостоятельно покинуть территориальные воды России без специального разрешения. В итоге 8 ноября паром взял курс обратно в Трабзон и вернулся в порт отправления. Компания обеспечила пассажиров авиабилетами до конечных пунктов назначения.

Несмотря на отсутствие одобрения региональных властей, Seabridge заявляет о готовности строго соблюдать требования безопасности и взаимодействовать с федеральными структурами. В компании подчеркивают, что маршрут разработан в соответствии с действующими правилами международного морского сообщения. На первом этапе рейсы будут пассажирскими, что, по мнению оператора, снизит нагрузку на портовую инфраструктуру.

Туристическая отрасль воспринимает инициативу неоднозначно. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян считает, что попытка начать сезон в ноябре неудачна из-за штормовой обстановки на Черном море и традиционного падения потока туристов в Турцию в этот период. Он прогнозирует, что первые сезоны могут быть убыточными, особенно без перевозки автомобилей, которые обычно формируют основную часть доходов. Однако эксперт признает потенциал линии: при закреплении рейсов и преодолении инфраструктурных ограничений маршрут способен сформировать устойчивый пассажирский поток в высокий сезон.

Мария Удовик