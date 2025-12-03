В Сочи задержали разыскиваемого за неуплату алиментов жителя Саратовской области

В Лазаревском районе Сочи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали приезжего, разыскиваемого за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При патрулировании улицы Спортивной наряд обратил внимание на прохожего, внешность которого совпадала с приметами, указанными в ориентировке. После проверки личности выяснилось, что перед ними 40-летний уроженец Саратовской области, находящийся в федеральном розыске.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты алиментов. После задержания его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Росгвардейцы отмечают, что регулярные патрулирования позволяют выявлять граждан, пытающихся скрыться от правоохранительных органов, в том числе переезжающих в другие регионы.

Ранее в Адлерском районе Сочи сотрудниками ФССП России по Краснодарскому краю в отношении физического лица было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности. Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на объект недвижимости — двухэтажный гостевой дом площадью 288 кв. м, после чего должник в полном объеме погасил долг, превышавший 2,2 млн руб.

Мария Удовик