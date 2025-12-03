В Сочи арестовали обвиняемого в убийстве и изнасиловании более 20 лет назад

В Сочи сотрудники СКР по Краснодарскому краю задержали 43-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенным более 20 лет назад. Жертвой преступления стала 19-летняя жительница Нижегородской области, погибшая в Адлерском районе в августе 2004 года, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в конце августа 2004 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить личность преступника на тот момент не удалось. Качественный осмотр места происшествия и молекулярно-генетическая экспертиза позволили зафиксировать ДНК-профиль злоумышленника. В последующие годы проверялись различные подозреваемые, но совпадений с найденными биологическими следами не выявлялось.

Возобновленный анализ материалов дела и вещественных доказательств, проведенный следователем-криминалистом отдела криминалистики СК России по Краснодарскому краю, позволил сопоставить ранее выявленный ДНК-профиль с биологическим материалом фигуранта, ранее отбывавшего наказание за аналогичное преступление. Совместная работа следователей СКР и оперативников МВД России по Краснодарскому краю позволила установить круг общения и родственные связи мужчины, а также его местонахождение в Абинском районе, где он был задержан.

По версии следствия, 24 августа 2004 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с девушкой на отдыхе. Он отвел потерпевшую в безлюдное место, где избил и совершил насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, фигурант дела, по версии правоохранительных органов, задушил жертву фрагментом ее же платья и скрылся.

Во время следственных действий обвиняемый полностью признал свою причастность к совершенным преступлениям. Сейчас судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор доказательств и проведение необходимых процессуальных действий для завершения расследования.

Мария Удовик