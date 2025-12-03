КПП Адлер на границе с Абхазией расширят для ускоренного пропуска транспорта

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер», расположенного на границе с Абхазией. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» и предполагает масштабную модернизацию объекта, которая значительно увеличит его пропускную способность.

После завершения работ КПП сможет обслуживать в три раза больше пассажиров и в 9,5 раза больше транспортных средств в сутки. Благодаря внедрению новых технологий оформления на пункте пропуска станет возможна одновременная регистрация 100 транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовой транспорт, негабаритные автомобили, минивэны и автобусы.

В рамках реконструкции также предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры при подъезде к пункту пропуска, что позволит снизить очереди, ускорить движение и повысить общую эффективность работы КПП. Новая конфигурация пункта создаст условия для более комфортного и безопасного пересечения границы, учитывая как пассажирские, так и коммерческие потоки транспорта.

Реализация проекта призвана укрепить транспортное сообщение между Россией и Абхазией, облегчить логистику и повысить уровень обслуживания граждан и бизнеса на участке международной границы.

«Ъ-Сочи» писал, что начались работы на участке Сухумского шоссе, связывающем Хосту и Кудепсту. Как отмечают в мэрии Сочи, эта дорога важна как альтернатива федеральной трассе, а также как единственный подъезд к дому более чем для 5 тыс. жителей микрорайона. Планируется комплексный ремонт 4 км дороги с полной заменой покрытия, усилением основания, модернизацией инфраструктуры и благоустройством территории.

Мария Удовик