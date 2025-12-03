Жителям МКД на улице Южной в Новороссийске направят компенсацию после атаки БПЛА

Пострадавший дом на улице Южная, 23 в Новороссийске будут восстанавливать представители управляющей компании и застройщика. Об этом сообщил замглавы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В результате атаки БПЛА, произошедшей в Новороссийске 24-25 ноября, в числе пострадавших оказался многоквартирный дом на ул. Южной, 23. По вопросу жителей о восстановлении имущества, поврежденного при налете беспилотников, заместитель главы Рафаэль Бегляров предоставил обратную связь. По его словам, за восстановление общедомового имущества будет отвечать застройщик и УК, курирующая дом.

Для восстановления квартир собственникам предоставят компенсационные выплаты. Как ранее сообщали в пресс-службе мэрии Новороссийска, для оформления субсидии пострадавшим жителям необходимо обратиться с пакетом документов в районные администрации.

В ходе аппаратного совещания, прошедшего 2 декабря, глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил увеличить единовременную компенсацию за поврежденное имущество до 30 тыс. руб.

София Моисеенко