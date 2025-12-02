Готовность второй линии метро Казани наполовину и производство беспилотных вертолетов в Татарстане

Общий уровень готовности первого участка второй линии Казанского метрополитена достиг 46%. Участок протяженностью 5,37 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Новый маршрут свяжет пять районов города — Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

В Татарстане могут разместить производство беспилотных вертолетов на базе Ка-226. По словам главы Минпромторга республики Олега Коробченко, машина массой около 750 кг способна перевозить груз на расстояние до 500 км. Казанские конструкторы уже выразили готовность работать с этой техникой.

Компания «БэстХим» из Татарстана нанесла ущерб окружающей среде на 2,4 млрд руб. По данным Росприроднадзора, компания должна была утилизировать 81,2 тыс. тонн отходов, однако вывезла их и разместила на частных земельных участках под видом рекультивации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Новочебоксарское Городское собрание депутатов избрало Александра Алексеева главой города. На посту он сменил Максима Семенова, которого весной пытались отправить в отставку за срыв плана по набору контрактников.

На строительство детской городской поликлиники № 11 в Казани выделили 306,4 млн руб. Объект планируют ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2026 года. Средства выделяются из бюджета Татарстана.

В Татарстане доля сделок на первичном рынке с использованием кредитов снизилась с 65% до 55%. За десять месяцев 2025 года Росреестр зарегистрировал 16,6 тыс. договоров долевого участия, из них 9,2 тыс. — с привлечением ипотеки.

Казанцы стали на 3% чаще бронировать зарубежные поездки на Новый год — 41% бронирований против 38% годом ранее. Лидером среди направлений стал Узбекистан (21%), за ним следуют Таиланд (19%) и Турция (7%).

Изобретательская активность в мире выросла в 80 раз по сравнению с началом 2000-х годов. Более 70% мировых научных публикаций вышло в XXI веке, ежедневно публикуется около 12 тыс. новых статей.

