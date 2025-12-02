В 2025 году 55% новостроек Татарстана покупали с привлечением кредитов

В этом году в Татарстане доля сделок на первичном рынке с использованием кредитов снизилась с 65% до 55%. Об этом сообщает пресс-служба Аксубаевского муниципального района республики со ссылкой на Росреестр Татарстана.

За десять месяцев 2025 года ведомство зарегистрировало 16,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), из них 9,2 тыс. — с привлечением кредитов. Годом ранее показатели составляли 16,9 тыс. и 11 тыс. соответственно.

При этом в октябре 2025 года ДДУ увеличился в 2,2 раза по сравнению с октябрем 2024-го. Всего в октябре было оформлено 2 316 договоров, из них 1 274 — с кредитными средствами (также 55%).

Ранее сообщалось, что жителям Татарстана нужно 3,32 года, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке.

Анна Кайдалова