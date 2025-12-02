В Казани растет интерес к полетам за рубеж на новогодние праздники: в этом году на них пришлось 41% бронирований авиабилетов, в 2024 году этот показатель составлял 38%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Авиасейлс».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Казанцы стали на 3% чаще бронировать зарубежные поездки на Новый год

Лидером среди стран, куда улетают на Новый год жители Казани, стал Узбекистан (21% международных бронирований), затем следуют Таиланд (19%), Турция (7%), Китай (4%) и Вьетнам (4%). Средняя продолжительность отдыха за границей составляет 10 дней, а доля семейных поездок — 13%.

Больше половины (59%) от всех новогодних бронирований казанцев приходится на перелеты по России, годом ранее этот показатель составлял 62%. Чаще всего выбирают Санкт-Петербург — на него приходится 29% внутренних поездок, далее идут Москва (21%), Сочи (11%), Минеральные Воды (5%) и Калининград (3%). Средняя продолжительность путешествия по стране — 6 дней, доля поездок с детьми — 14%.

Анна Кайдалова