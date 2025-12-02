Строительство первого участка второй линии метро Казани выполнено на 46%
Общий уровень готовности первого участка второй линии Казанского метрополитена достиг 46%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.
Строительство первого участка второй линии метро Казани выполнено на 46%
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Первый строящийся отрезок протяженностью 5,37 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Между ними уже установлены перегонные тоннели. Работы на всех четырех станциях продолжаются. Также ведутся работы по созданию соединительной ветки от станции «Дубравная» до «100-летие ТАССР».
Новый маршрут свяжет пять районов города — Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.
Ранее сообщалось, что вторую ветку метро Казани планируют открыть в 2028 году.