Общий уровень готовности первого участка второй линии Казанского метрополитена достиг 46%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство первого участка второй линии метро Казани выполнено на 46%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Строительство первого участка второй линии метро Казани выполнено на 46%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первый строящийся отрезок протяженностью 5,37 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Между ними уже установлены перегонные тоннели. Работы на всех четырех станциях продолжаются. Также ведутся работы по созданию соединительной ветки от станции «Дубравная» до «100-летие ТАССР».

Новый маршрут свяжет пять районов города — Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Ранее сообщалось, что вторую ветку метро Казани планируют открыть в 2028 году.

Анна Кайдалова