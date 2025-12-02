В Казани выделили 306,4 млн рублей на строительство детской поликлиники
В Казани на строительство детской городской поликлиники № 11 выделили 306,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Планируется, что строительно-монтажные и сопутствующие работы, включая установку и монтаж оборудования, завершат и введут объект в эксплуатацию до 1 декабря 2026 года.
Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Средства будут выделены из бюджета Татарстана.
В октябре этого года сообщалось, что в Приволжском районе Казани завершили строительство филиала поликлиники № 11, рассчитанного на обслуживание 10 тыс. детей, в том числе жителей жилого комплекса «Волжские просторы».