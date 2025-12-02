За 25 лет в мире изобретательская активность выросла в 80 раз

Изобретательская активность в мире выросла в 80 раз по сравнению с началом 2000-х годов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил основатель Inventorus Евгений Елфимов на полях V Конгресса молодых ученых в рамках Форума БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям.

Рост происходит на фоне стремительного увеличения мирового научного массива: более 70% мировых научных публикаций вышли в XXI веке, аналогичная динамика наблюдается и в сфере патентования. Сейчас ежедневно публикуется около 12 тыс. новых статей.

Такие темпы делают традиционный анализ данных невозможным без применения ИИ. Искусственный интеллект необходим для поиска, структурирования и анализа научно-технической информации (НТИ).

Россия относится к «индустриальной экономике» — странам с развитой промышленностью и высоким уровнем экономического развития, в которых доля промышленного и технологического производства в экономике велика, а инфраструктура, технологии и уровень жизни соответствуют мировым стандартам.

Inventorus — это российская интеллектуальная аналитическая платформа, созданная для ускорения и оптимизации поиска и анализа мировой научно-технической информации. Во время конгресса платформа представила новые технологические подходы к работе с НТИ.

В ноябре этого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске программы Genezis, предполагающей использование ИИ для анализа научных данных для ускорения процесса исследований и научных открытий.

Анна Кайдалова