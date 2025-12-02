В Татарстане планируют локализовать производство беспилотных вертолетов

В Татарстане могут разместить производство новых беспилотных вертолетов, созданных на базе отечественного Ка-226. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на пресс-конференции, посвященной выставке-форуму «Comtrans-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вертолет Ка-226 на выставке в рамках ВЭФ-2023

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вертолет Ка-226 на выставке в рамках ВЭФ-2023

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам министра, в республику прибыла компания-производитель беспилотных вертолетных систем. Машина массой около 750 кг способна перевозить груз на расстояние до 500 км. Казанские конструкторы уже выразили готовность работать с этой техникой.

Господин Коробченко отметил, что нужно реализовать 20 беспилотных вертолетов.

Отвечая на замечание о том, что развитие беспилотных вертолетов может привести к оттоку рынка с грузовых автомобилей в авиацию, господин Коробченко заметил: «Так и бывает. Не было женщин, мы, мужчины, были бы в пещерах до сих пор. Поймали бы одного мамонта, разделили — и сидели бы спокойно. Появились женщины... говорят: я шубу хочу из мамонта... Появилась конкуренция, и постепенно-постепенно мы пришли к тому, что есть сегодня».

Анна Кайдалова