Компания «БэстХим» из Татарстана нанесла вред окружающей среде, который оценивается в 2,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания из Татарстана причинила ущерб природе на 2,4 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Компания из Татарстана причинила ущерб природе на 2,4 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

Проверка установила, что ООО «БэстХим» по договору должно было утилизировать 81,2 тыс. тонн отходов V класса опасности в Татарстане. Однако фактически отходы не передали на утилизацию — их вывезли и под видом рекультивации разместили на земельных участках, принадлежавших местному жителю.

Следственное управление МВД завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Нижнекамский городской суд удовлетворил иск Росприроднадзора и постановил взыскать сумму ущерба с компании и владельца участка.

Анна Кайдалова