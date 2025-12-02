Александр Алексеев назначен главой Новочебоксарска

Новочебоксарское городское Собрание депутатов избрало Александра Алексеева главой города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новочебоксарска.

Решение было принято 2 декабря после рассмотрения итогов конкурса по отбору кандидатур. На своем посту господин Алексеев сменил Максима Семенова.

Ранее сообщалось, что весной этого года депутаты пытались отправить Максима Семенова в отставку; инициатива была поддержана главой Чувашии Олегом Николаевым, однако нужного количества голосов тогда набрать не удалось. Основанием для отстранения называли срыв плана по набору контрактников. Господин Семенов связал ситуацию с «политическими интригами» на фоне подготовки к выборам в городское Собрание.

После проведения конкурса депутаты все же избрали нового руководителя города.

Анна Кайдалова