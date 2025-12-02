Главные новости за 2 декабря. Новороссийск

В результате ноябрьских атак БПЛА в Новороссийске пострадали более 260 квартир. На аппаратном совещании в администрации города рассказали о ликвидации последствий налета вражеских беспилотников и о восстановительных работах в поврежденных объектах жилого фонда.

В Новороссийске разработали и запустили офлайн-приложение со списком укрытий на случай ЧС. В ходе совещания в мэрии Андрей Кравченко подчеркнул, что не смог войти в приложение и поручил наладить его работу.

Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту очередного возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н».

Торги по продаже пассажирского лайнера «Князь Владимир», находящегося в акватории порта Новороссийска, продлили до 25 декабря. Стартовая цена лота составляет 873,5 млн руб.

Размер единовременной денежной выплаты пострадавшим при атаке БПЛА в Новороссийске увеличили до 30 тыс. руб. Ранее компенсация составляла 15,7 тыс. руб.

Полностью поврежденные квартиры в МКД на улице Мурата Ахеджака, 5к4 восстановят за счет муниципального бюджета. Этот дом оказался одним из наиболее пострадавших при атаке беспилотников.

Власти Геленджика приняли решение отказаться от массовых новогодних гуляний. Мэр курорта Алексей Богодистов объяснил вводимые ограничения проведением СВО.