Алексей Богодистов: в Геленджике отменили новогодние гуляния

Власти Геленджика решили отказаться от праздничных гуляний на Новый год. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Пока идет СВО, никаких праздных гуляний в Геленджике не будет»,— пишет Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Глава Геленджика пояснил, что муниципалитет не планирует проведение масштабных новогодних концертов и запуск салютов, администрация также минимизирует мероприятия на открытом воздухе. Праздники планируется организовать для детской аудитории.

Дети из социально незащищенных категорий и дети бойцов СВО получат новогодние подарки, их пригласят на новогодние спектакли. С 20 декабря в Геленджике начнет свою работу Домик Деда Мороза.

Как сообщил Алексей Богодистов, 1 января в Геленджике состоится забег Дедов Морозов по набережной, 2 января власти курорта организуют пробежку по терренкуру.

София Моисеенко